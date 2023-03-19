Более 50 военных ВСУ уничтожила Армия России на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в зоне проведения СВО. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Привольное Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области", — отметил Конашенков.

Он добавил, что противник также лишился трёх пикапов и гаубицы Д-30.