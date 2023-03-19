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Опубликовано 19 марта 2023, 11:59

Более 50 военных ВСУ уничтожила Армия России на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в зоне проведения СВО. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Привольное Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области", — отметил Конашенков.

Он добавил, что противник также лишился трёх пикапов и гаубицы Д-30.

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ВС РФ сорвали попытки ВСУ перебросить резервы на Купянском направлении

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили более 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении за минувшие сутки. Достичь этого удалось благодаря ударам артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр".

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ТАСС / Рубцов Андрей

Артур Белкин
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