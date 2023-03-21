ВС РФ с начала спецоперации уничтожили более 3,5 тысячи беспилотников ВСУ

С начала проведения спецоперации российские войска ликвидировали более 3,5 тысячи беспилотников ВСУ. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 403 самолёта, 223 вертолёта, 3502 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8363 танка и других боевых бронированных машин", — рассказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что ВС РФ также уничтожили 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4403 орудия полевой артиллерии и миномёта и 9039 единиц специальной военной автомобильной техники противника.