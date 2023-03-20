Озвучены данные об огромных потерях ВСУ на Донецком направлении

Российские войска за сутки уничтожили более 245 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии в районах населённых пунктов Семёновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожено более 245 украинских военнослужащих", — отметил он.

Также противник лишился танка, трёх боевых бронированных машин, трёх пикапов, боевой машины РСЗО "Град" и гаубицы "Мста-Б".