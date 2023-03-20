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Опубликовано 20 марта 2023, 12:57
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Озвучены данные об огромных потерях ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ уничтожили более 245 украинских военных на Донецком направлении

Российские войска за сутки уничтожили более 245 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии в районах населённых пунктов Семёновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожено более 245 украинских военнослужащих", — отметил он.

Также противник лишился танка, трёх боевых бронированных машин, трёх пикапов, боевой машины РСЗО "Град" и гаубицы "Мста-Б".

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А накануне, 19 марта, потери ВСУ на Донецком направлении составили более 80 бойцов. Также были уничтожены три боевые бронированные машины, гаубица "Мста-Б", американская РЛС и другая техника.

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Getty Images / John Moore

Александра Вишнякова
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