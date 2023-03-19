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Опубликовано 19 марта 2023, 11:49

Российские военные уничтожили более 80 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Российские военные в ходе проведения СВО на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожили более 80 бойцов ВСУ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск комплексным огневым поражением за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих", — отметил Конашенков.

Кроме того, были уничтожены три боевые бронированные машины, четыре пикапа, три боевые машины РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б" и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские военные сорвали попытки ВСУ провести разведку боем и организовать переброску резервов на Купянском направлении.

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ТАСС / Рубцов Андрей

Артур Белкин
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