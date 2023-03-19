Киевский режим собирается ужесточить мобилизацию из-за дефицита военных
Экс-премьер Украины Азаров: Киев готовится ужесточить мобилизацию
Киевский режим готовится ужесточить мобилизацию. Об этом заявил в телеграм-канале бывший премьер Украины Николай Азаров.
"Киевский режим готовится ужесточить мобилизацию. Теперь будут не просто вручать повестки на руки. Теперь будут массово всех паковать, везти в военкомат, а оттуда сразу в учебку на пару дней и на передовую", — сообщил он.
По словам Азарова, это связано с огромным дефицитом живой силы. Обращаясь к украинцам, он поинтересовался, сколько они ещё будут разрешать "нелюдям уничтожать страну и жизни детей".
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли ещё 120 бойцов на Донецком направлении. Там же украинские войска лишились двух боевых машин РСЗО "Ураган".
ТАСС / Паб Максим