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19 марта, 10:05

Киевский режим собирается ужесточить мобилизацию из-за дефицита военных

Экс-премьер Украины Азаров: Киев готовится ужесточить мобилизацию

Киевский режим готовится ужесточить мобилизацию. Об этом заявил в телеграм-канале бывший премьер Украины Николай Азаров.

"Киевский режим готовится ужесточить мобилизацию. Теперь будут не просто вручать повестки на руки. Теперь будут массово всех паковать, везти в военкомат, а оттуда сразу в учебку на пару дней и на передовую", — сообщил он.

По словам Азарова, это связано с огромным дефицитом живой силы. Обращаясь к украинцам, он поинтересовался, сколько они ещё будут разрешать "нелюдям уничтожать страну и жизни детей".

Бойцы "Центра" уничтожили более 100 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Бойцы "Центра" уничтожили более 100 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли ещё 120 бойцов на Донецком направлении. Там же украинские войска лишились двух боевых машин РСЗО "Ураган".

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ТАСС / Паб Максим

Светлана Оперук
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