Украинская армия потеряла свыше 250 бойцов на одном из самых кровавых направлений СВО

Более 250 украинских военнослужащих были уничтожены на Донецком направлении за сутки. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"В результате активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20", — проинформировал он журналистов.