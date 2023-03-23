Украинская армия потеряла свыше 250 бойцов на одном из самых кровавых направлений СВО
Генерал-лейтенант Конашенков: На Донецком направлении за сутки уничтожено более 250 бойцов ВСУ
Более 250 украинских военнослужащих были уничтожены на Донецком направлении за сутки. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"В результате активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20", — проинформировал он журналистов.
Лайф уже сообщал, что, судя по сводкам Минобороны, Донецкое направление остаётся одним из самых смертоносных для украинской армии. Лишь накануне подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили там до 275 украинских военных.
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