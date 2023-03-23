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Регион
Опубликовано 23 марта 2023, 12:31
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Украинская армия потеряла свыше 250 бойцов на одном из самых кровавых направлений СВО

Генерал-лейтенант Конашенков: На Донецком направлении за сутки уничтожено более 250 бойцов ВСУ

Более 250 украинских военнослужащих были уничтожены на Донецком направлении за сутки. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"В результате активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20", — проинформировал он журналистов.

Ещё 135 украинских военных погибло на одном из самых смертоносных направлений СВО
Ещё 135 украинских военных погибло на одном из самых смертоносных направлений СВО

Лайф уже сообщал, что, судя по сводкам Минобороны, Донецкое направление остаётся одним из самых смертоносных для украинской армии. Лишь накануне подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили там до 275 украинских военных.

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Getty Images / John Moore

Марина Калегина
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