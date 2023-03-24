Минобороны сообщило об огромных потерях личного состава ВСУ на одном из направлений

Бойцы Южной группировки войск за сутки ликвидировали более 380 солдат ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 380 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы "Гвоздика", — заявил Конашенков на брифинге.