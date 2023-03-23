Российские лётчики сбили украинский Су-24 в Харьковской области

Авиация ВКС России сбила самолёт Су-24 Воздушных сил Украины в районе села Богуславка Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Богуславка Харьковской области сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков на брифинге.