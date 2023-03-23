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23 марта, 12:52

Российские лётчики сбили украинский Су-24 в Харьковской области

Генерал-лейтенант Конашенков: Истребительная авиация ВКС России сбила Су-24 Воздушных сил Украины

Авиация ВКС России сбила самолёт Су-24 Воздушных сил Украины в районе села Богуславка Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Богуславка Харьковской области сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков на брифинге.

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А ранее Украина лишилась очередного вертолёта Ми-8. Российская авиация сбила его в районе населённого пункта Малые Крынки Харьковской области.

Обложка ©

Getty Images / Giovanni Colla

Никита Никонов
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