Российские лётчики сбили украинский Су-24 в Харьковской области
Генерал-лейтенант Конашенков: Истребительная авиация ВКС России сбила Су-24 Воздушных сил Украины
Авиация ВКС России сбила самолёт Су-24 Воздушных сил Украины в районе села Богуславка Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Богуславка Харьковской области сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков на брифинге.
А ранее Украина лишилась очередного вертолёта Ми-8. Российская авиация сбила его в районе населённого пункта Малые Крынки Харьковской области.
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