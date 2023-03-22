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Опубликовано 22 марта 2023, 12:27

Ещё одного вертолёта Ми-8 лишились Воздушные силы Украины

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о сбитом в Харьковской области украинском Ми-8

Очередной украинский вертолёт Ми-8 сбит российской истребительной авиацией в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Малые Крынки Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", проинформировал он журналистов.

Российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 под Купянском
Российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 под Купянском

Напомним, что на днях российская авиация сбила ещё один украинский вертолёт Ми-8, и тоже в Харьковской области. А под Красноармейском в Донецкой Народной Республике потерпел крушение украинский истребитель МиГ-29. Самолёт, по информации Минобороны РФ, сбили российские военные.

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Марина Калегина
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