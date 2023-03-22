Ещё одного вертолёта Ми-8 лишились Воздушные силы Украины
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о сбитом в Харьковской области украинском Ми-8
Очередной украинский вертолёт Ми-8 сбит российской истребительной авиацией в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Малые Крынки Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — проинформировал он журналистов.
Напомним, что на днях российская авиация сбила ещё один украинский вертолёт Ми-8, и тоже в Харьковской области. А под Красноармейском в Донецкой Народной Республике потерпел крушение украинский истребитель МиГ-29. Самолёт, по информации Минобороны РФ, сбили российские военные.
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