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22 марта, 12:27

Ещё одного вертолёта Ми-8 лишились Воздушные силы Украины

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о сбитом в Харьковской области украинском Ми-8

Очередной украинский вертолёт Ми-8 сбит российской истребительной авиацией в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Малые Крынки Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", проинформировал он журналистов.

Российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 под Купянском

Российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 под Купянском

Напомним, что на днях российская авиация сбила ещё один украинский вертолёт Ми-8, и тоже в Харьковской области. А под Красноармейском в Донецкой Народной Республике потерпел крушение украинский истребитель МиГ-29. Самолёт, по информации Минобороны РФ, сбили российские военные.

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Марина Калегина
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