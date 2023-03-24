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24 марта, 11:45

Российские военные уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ в Одесской области

Вооружённые силы РФ уничтожили ангар с украинскими беспилотниками в Одесской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ", отметил он.

Также в районе Константиновки в ДНР уничтожен склад боеприпасов наёмников из "Иностранного легиона".

Российские войска поразили два ангара ВСУ с техникой и вооружением под Херсоном

Российские войска поразили два ангара ВСУ с техникой и вооружением под Херсоном

А два дня назад Вооружённые силы РФ нанесли удары по территории аэродрома под Одессой, уничтожив два ангара с украинским вооружением.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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