Российские военные уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ в Одесской области
Вооружённые силы РФ уничтожили ангар с украинскими беспилотниками в Одесской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ", — отметил он.
Также в районе Константиновки в ДНР уничтожен склад боеприпасов наёмников из "Иностранного легиона".
А два дня назад Вооружённые силы РФ нанесли удары по территории аэродрома под Одессой, уничтожив два ангара с украинским вооружением.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ