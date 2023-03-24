Российские военные уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ в Одесской области

Вооружённые силы РФ уничтожили ангар с украинскими беспилотниками в Одесской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ", — отметил он.

Также в районе Константиновки в ДНР уничтожен склад боеприпасов наёмников из "Иностранного легиона".