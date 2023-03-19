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19 марта, 11:50

Российские войска поразили два ангара ВСУ с техникой и вооружением под Херсоном

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о новых потерях украинских войск в ходе СВО. Так, за минувшие сутки российским военным удалось уничтожить два ангара с вооружением и техникой ВСУ, расположенных в Херсонской области.

"В районе населённого пункта Отрадокаменка Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

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Ранее стало известно, что российские военные сорвали попытки ВСУ провести разведку боем и организовать переброску резервов. Кроме того, ВС РФ уничтожили три украинские РДГ в районах Грениковки, Орлянского и Артёмовки.

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VK / Минобороны России

Наталья Исакова
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