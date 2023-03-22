ВС РФ уничтожили два ангара с вооружением и техникой украинских войск под Одессой
Вооружённые силы РФ нанесли удары по территории аэродрома под Одессой, уничтожив два ангара с украинским вооружением. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На территории аэродрома Школьный в районе города Одессы поражено два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ", — говорится в сообщении.
А ранее российские войска в ходе спецоперации уничтожили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове. Удар был нанесён по территории машиностроительного завода имени Малышева.