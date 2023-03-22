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Регион
Опубликовано 22 марта 2023, 10:01
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У ВСУ не хватило бойцов на "ударные кулаки" для контрнаступления

Советник Пушилина: ВСУ не сформировали "ударные кулаки" для контрнаступления в Донбассе

ВСУ не сформировали "ударные кулаки" для наступления на линиях боевого соприкосновения в Донбассе, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

"Сейчас у противника пока не сформированы те самые "ударные кулаки", бронегруппы и живая сила, чтобы действительно качественно ударить и разрезать наши новые территории, о чём они заявляют", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Гагин уточнил, что в настоящее время сделать это украинской армии не позволит численность войск.

Почему контрнаступление ВСУ на Донбассе поставили на паузу
Почему контрнаступление ВСУ на Донбассе поставили на паузу

Также советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил о блокировке Артёмовска (украинское название — Бахмут). Недавно основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что наши бойцы контролируют уже более половины города.

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Getty Images / Spencer Platt

Николь Вербер
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