У ВСУ не хватило бойцов на "ударные кулаки" для контрнаступления

ВСУ не сформировали "ударные кулаки" для наступления на линиях боевого соприкосновения в Донбассе, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

"Сейчас у противника пока не сформированы те самые "ударные кулаки", бронегруппы и живая сила, чтобы действительно качественно ударить и разрезать наши новые территории, о чём они заявляют", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Гагин уточнил, что в настоящее время сделать это украинской армии не позволит численность войск.