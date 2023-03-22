У ВСУ не хватило бойцов на "ударные кулаки" для контрнаступления
Советник Пушилина: ВСУ не сформировали "ударные кулаки" для контрнаступления в Донбассе
ВСУ не сформировали "ударные кулаки" для наступления на линиях боевого соприкосновения в Донбассе, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
"Сейчас у противника пока не сформированы те самые "ударные кулаки", бронегруппы и живая сила, чтобы действительно качественно ударить и разрезать наши новые территории, о чём они заявляют", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Гагин уточнил, что в настоящее время сделать это украинской армии не позволит численность войск.
Также советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил о блокировке Артёмовска (украинское название — Бахмут). Недавно основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что наши бойцы контролируют уже более половины города.
Getty Images / Spencer Platt