Российские военные за сутки ликвидировали свыше 70 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные за прошедшие сутки в ходе спецоперации ликвидировали свыше 70 украинских солдат на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Двуречная, Степовая Новосёловка, Табаевка и Синьковка Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

На этом же направлении также была уничтожена техника противника, в частности боевая бронированная машина и четыре пикапа. Кроме того, в районе посёлка Лукьянцы Харьковской области ликвидирован склад боеприпасов 127-й бригады теробороны ВСУ, добавил Конашенков.