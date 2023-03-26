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Опубликовано 26 марта 2023, 11:44

Российские военные за сутки ликвидировали свыше 70 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные за прошедшие сутки в ходе спецоперации ликвидировали свыше 70 украинских солдат на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Двуречная, Степовая Новосёловка, Табаевка и Синьковка Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

На этом же направлении также была уничтожена техника противника, в частности боевая бронированная машина и четыре пикапа. Кроме того, в районе посёлка Лукьянцы Харьковской области ликвидирован склад боеприпасов 127-й бригады теробороны ВСУ, добавил Конашенков.

ВС РФ за сутки уничтожили до 90 украинских военных на Краснолиманском направлении
ВС РФ за сутки уничтожили до 90 украинских военных на Краснолиманском направлении

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили свыше 200 украинских военных и три гаубицы на Донецком направлении. Вместе с тем российские войска ликвидировали склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Краматорска ДНР.

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VК / Минобороны России

Наталья Исакова
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