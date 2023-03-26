Российские военные за сутки ликвидировали свыше 70 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российские военные за прошедшие сутки в ходе спецоперации ликвидировали свыше 70 украинских солдат на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Двуречная, Степовая Новосёловка, Табаевка и Синьковка Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.
На этом же направлении также была уничтожена техника противника, в частности боевая бронированная машина и четыре пикапа. Кроме того, в районе посёлка Лукьянцы Харьковской области ликвидирован склад боеприпасов 127-й бригады теробороны ВСУ, добавил Конашенков.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили свыше 200 украинских военных и три гаубицы на Донецком направлении. Вместе с тем российские войска ликвидировали склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Краматорска ДНР.
VК / Минобороны России