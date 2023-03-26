ВС РФ за сутки уничтожили до 90 украинских военных на Краснолиманском направлении

Российские военные за сутки уничтожили до 90 украинских солдат на Краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, тяжёлых огнемётных систем и огнём артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ", — отметил он.

Кроме того, на данном участке ликвидированы четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30.