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Опубликовано 26 марта 2023, 11:31

ВС РФ за сутки уничтожили до 90 украинских военных на Краснолиманском направлении

Российские военные за сутки уничтожили до 90 украинских солдат на Краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, тяжёлых огнемётных систем и огнём артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ", — отметил он.

Кроме того, на данном участке ликвидированы четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

Путин: Военные РФ стараются уничтожать поставляемые Украине вооружения в процессе доставки
Путин: Военные РФ стараются уничтожать поставляемые Украине вооружения в процессе доставки

Ранее Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчётов пушек "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации на Украине. Огонь корректируется при помощи БПЛА.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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