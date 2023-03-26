Путин: Военные РФ стараются уничтожать поставляемые Украине вооружения в процессе доставки

Российские военные стараются уничтожать вооружения, которые передают Украине западные страны, в процессе доставки, хоть это и не всегда удаётся. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

"Что-то удаётся сделать нашим военным, что-то — нет. Перевозят скрытно, по ночам. Но то, что удаётся достать, — достают. Но такая цель, конечно, есть", — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то "относится к этому безразлично и позволяет поставлять вооружения", этого нет.