Заявление Запада о поставках Киеву боеприпасов с обеднённым ураном прозвучало во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву "как будто специально". Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным.

Глава государства узнал о планах "поджигателей конфликта" поставить Киеву миллион снарядов в день прилёта китайского лидера в Москву, а уже на следующий день, прямо перед встречей с журналистами, главы государств были осведомлены и о том, что Великобритания собирается передать украинцам снаряды с обеднённым ураном.

"Как будто специально это сделали западники, для того, чтобы как-то или переговоры наши сорвать, или повлиять на них, я даже не знаю зачем, но складывается впечатление, что сделано это было сознательно", — подчеркнул президент.