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25 марта, 18:08

Путин: Запад специально заявил о новом оружии Киеву во время визита Си Цзиньпина в Москву

Заявление Запада о поставках Киеву боеприпасов с обеднённым ураном прозвучало во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву "как будто специально". Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным.

Глава государства узнал о планах "поджигателей конфликта" поставить Киеву миллион снарядов в день прилёта китайского лидера в Москву, а уже на следующий день, прямо перед встречей с журналистами, главы государств были осведомлены и о том, что Великобритания собирается передать украинцам снаряды с обеднённым ураном.

"Как будто специально это сделали западники, для того, чтобы как-то или переговоры наши сорвать, или повлиять на них, я даже не знаю зачем, но складывается впечатление, что сделано это было сознательно", — подчеркнул президент.

Он также добавил, что с утверждениями Запада о том, что обеднённый уран якобы не вызывает последствий, согласиться вовсе не может. Такие снаряды, по словам Путина, являются опасным оружием как для человека, так и для окружающей среды.

Путин заявил, что поставки боеприпасов на Украину — это попытка продлить конфликт

Путин заявил, что поставки боеприпасов на Украину — это попытка продлить конфликт

Ранее Путин заявил, что нашей стране есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном, комментируя соответствующие планы Великобритании. Также глава государства сказал, что РФ не допускает излишней милитаризации своей экономики, а вот странам Запада придётся это сделать, если они действительно намерены поставить Киеву боеприпасы и технику в заявленном количестве.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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