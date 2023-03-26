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Опубликовано 26 марта 2023, 05:43

Минобороны показало кадры боевой работы расчётов пушек "Гиацинт-Б" в зоне СВО

Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы расчётов 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции (СВО), которые выполняют задачи по уничтожению бронетехники и укреплённых позиций ВСУ. Ролик опубликован в телеграм-канале ведомства.

Минобороны показало кадры боевой работы расчётов пушек "Гиацинт-Б" в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

На кадрах можно увидеть, как именно ведётся работа расчёта. Примечательно, что огонь корректируется при помощи БПЛА, который впоследствии фиксирует попадание.

"Чаще всего работа ведётся по укреплённым блиндажам, по технике, ангарам. Расстояние варьируется от 15 до 28 километров. В данный момент мой расчёт поразил несколько ангаров с боеприпасами", — рассказал командир орудия "Гиацинт-Б" с позывным Малик.

При этом на одном из направлений личным составом артбатареи пушек "Гиацинт-Б" были уничтожены десятки опорных пунктов и транспортных развязок, при помощи которых противник доставлял технику на передний край.

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Telegram / Минобороны России

Артур Белкин
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