Военнослужащие России из группировки войск "Запад" пресекли переброску резервов Вооружённых сил Украины на Купянском направлении. Также они смогли сорвать ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Группировка войск "Запад" не допустила переброски резервов в районе населённого пункта Стельмаховка. Кроме того, огнём расчётов гаубиц Д-20 и Д-30 сорвано три ротации подразделений Вооружённых сил Украины на передовых позициях в районе населённых пунктов Кисловка, Стельмаховка, Сеньково", — приводит ТАСС его слова.

Зыбинский рассказал, что российский зенитный ракетный комплекс "Тор" сбил украинский беспилотник "Фурия" у Нижней Дуванки. А ещё было уничтожено пять украинских диверсионно-разведывательных групп, они входили в состав 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад.

Есть и результаты контрбатарейной борьбы: нанесён удар по самоходным артиллерийским установкам "Краб" польского производства.