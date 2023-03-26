Минобороны: Пресечена переброска резервов ВСУ на Купянском направлении
Военнослужащие России из группировки войск "Запад" пресекли переброску резервов Вооружённых сил Украины на Купянском направлении. Также они смогли сорвать ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"Группировка войск "Запад" не допустила переброски резервов в районе населённого пункта Стельмаховка. Кроме того, огнём расчётов гаубиц Д-20 и Д-30 сорвано три ротации подразделений Вооружённых сил Украины на передовых позициях в районе населённых пунктов Кисловка, Стельмаховка, Сеньково", — приводит ТАСС его слова.
Зыбинский рассказал, что российский зенитный ракетный комплекс "Тор" сбил украинский беспилотник "Фурия" у Нижней Дуванки. А ещё было уничтожено пять украинских диверсионно-разведывательных групп, они входили в состав 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад.
Есть и результаты контрбатарейной борьбы: нанесён удар по самоходным артиллерийским установкам "Краб" польского производства.
Как рассказывал Лайф, ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ только за сутки потеряли до 55 человек на Купянском направлении. Также там было уничтожено две бронированные машины и два автомобиля.
Минобороны РФ