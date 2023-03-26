Российские истребители сбили в ДНР украинский вертолёт Ми-8
Воздушно-космические силы России сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе одного из городов ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Димитров Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — доложил он.
Ранее ВС РФ уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Также Вооружённые силы Украины лишились военной техники.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ