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26 марта, 11:50

Российские истребители сбили в ДНР украинский вертолёт Ми-8

Воздушно-космические силы России сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе одного из городов ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Димитров Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — доложил он.

ВС России уничтожили свыше 200 украинских военных и три гаубицы на Донецком направлении

ВС России уничтожили свыше 200 украинских военных и три гаубицы на Донецком направлении

Ранее ВС РФ уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Также Вооружённые силы Украины лишились военной техники.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Светлана Оперук
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