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Опубликовано 26 марта 2023, 11:34

ВС РФ за сутки уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Российские военные за минувшие сутки уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в ходе проведения СВО. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Группировка "Восток" поразила подразделения противника при помощи авиации и артиллерии в районе населённых пунктов Угледар и Пречистовка ДНР, а также Малиновка Запорожской области.

"Общие потери противника на данных направлениях составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30", — подчеркнул Конашенков.

Минобороны показало кадры боевой работы расчётов пушек "Гиацинт-Б" в зоне СВО
Минобороны показало кадры боевой работы расчётов пушек "Гиацинт-Б" в зоне СВО

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие России из группировки войск "Запад" пресекли переброску резервов Вооружённых сил Украины на Купянском направлении.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
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