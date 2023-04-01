Под Марьинкой уничтожено два опорных пункта ВСУ
Минобороны: Российские военные уничтожили в ДНР два опорных пункта ВСУ
Российские штурмовые подразделения уничтожили на Донецком направлении два украинских опорных пункта и до 15 военнослужащих ВСУ. Такую операцию группировка "Юг" провела в районе Марьинки. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки Иван Бигма.
"На Донецком направлении в районе населённого пункта Марьинка штурмовыми подразделениями мотострелкового соединения Южного военного округа при поддержке танков и бронетранспортёров уничтожено два опорных пункта ВСУ", — приводит РИА "Новости" слова Бигмы.
Он добавил, что "в ходе боя потери противника составили до 15 человек".
А на Авдеевском направлении российские разведчики с помощью беспилотника выявили пункт временной дислокации и опорный пункт Вооружённых сил Украины. Туда нанесла удар авиация.
Ранее российские военные из группировки сил "Запад" ликвидировали две ДРГ ВСУ под Купянском, находившиеся в нескольких десятках километров от границы РФ.
Минобороны РФ