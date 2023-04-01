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Опубликовано 1 апреля 2023, 04:23

Под Марьинкой уничтожено два опорных пункта ВСУ

Минобороны: Российские военные уничтожили в ДНР два опорных пункта ВСУ

Российские штурмовые подразделения уничтожили на Донецком направлении два украинских опорных пункта и до 15 военнослужащих ВСУ. Такую операцию группировка "Юг" провела в районе Марьинки. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки Иван Бигма.

"На Донецком направлении в районе населённого пункта Марьинка штурмовыми подразделениями мотострелкового соединения Южного военного округа при поддержке танков и бронетранспортёров уничтожено два опорных пункта ВСУ", — приводит РИА "Новости" слова Бигмы.

Он добавил, что "в ходе боя потери противника составили до 15 человек".

А на Авдеевском направлении российские разведчики с помощью беспилотника выявили пункт временной дислокации и опорный пункт Вооружённых сил Украины. Туда нанесла удар авиация.

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Андрей Григорьев
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