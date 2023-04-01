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1 апреля, 03:54

В Запорожье заявили о молодых немцах в числе наёмников ВСУ

Рогов: Среди наёмников ВСУ на Запорожском направлении появились молодые немцы

На Запорожской линии боевого соприкосновения теперь действуют немецкие наёмники Вооружённых сил Украины. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.


"Сейчас на Запорожском направлении появились немцы — молодые, буквально 20 с небольшим лет", — сказал Рогов ТАСС.

По его словам, также на этом участке при радиоперехватах нередко можно услышать и польскую речь.

Украинская армия вновь понесла огромные потери на одном из самых кровавых направлений СВО

Украинская армия вновь понесла огромные потери на одном из самых кровавых направлений СВО

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российская группировка "Юг" уничтожила 260 украинских военнослужащих и наёмников за сутки.

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Getty Images / Spencer Platt

Анатолий Симоненко
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