На Запорожской линии боевого соприкосновения теперь действуют немецкие наёмники Вооружённых сил Украины. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.



"Сейчас на Запорожском направлении появились немцы — молодые, буквально 20 с небольшим лет", — сказал Рогов ТАСС.

По его словам, также на этом участке при радиоперехватах нередко можно услышать и польскую речь.