В Запорожье заявили о молодых немцах в числе наёмников ВСУ
Рогов: Среди наёмников ВСУ на Запорожском направлении появились молодые немцы
На Запорожской линии боевого соприкосновения теперь действуют немецкие наёмники Вооружённых сил Украины. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сейчас на Запорожском направлении появились немцы — молодые, буквально 20 с небольшим лет", — сказал Рогов ТАСС.
По его словам, также на этом участке при радиоперехватах нередко можно услышать и польскую речь.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российская группировка "Юг" уничтожила 260 украинских военнослужащих и наёмников за сутки.
Getty Images / Spencer Platt