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31 марта, 12:54

Убито 260 солдат и наёмников: Донецкая группировка ВСУ обескровлена из-за боёв с "Югом"

Войска России уничтожили до 260 солдат и наёмников ВСУ на Донецком фронте

<p>Обложка © Vk.com / <a href="https://vk.com/photo-133441491_457357708" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Обложка © Vk.com / Минобороны России

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки понесли значительные потери в живой силе и технике на Донецком фронте. В результате действий группировки Российской армии "Юг" здесь уничтожено 260 украинских военнослужащих и наёмников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск общие потери противника за сутки составили до 260 украинских военнослужащих и наёмников", — сказал Конашенков.

Кроме того, ВСУ лишились четырёх боевых машин пехоты, четырёх бронетранспортёров, двух боевых бронированных машин, шести автомобилей, четырёх пикапов и одной гаубицы Д-30.

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Десятки наёмников ликвидированы при ударе по базе элиты Иностранного легиона в Запорожье

А накануне украинская армия вновь понесла огромные потери на одном из самых кровавых направлений СВО: по данным Минобороны РФ, за день на Донецком направлении противник лишился более 340 человек, включая наёмников.

Андрей Бражников
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