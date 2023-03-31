Убито 260 солдат и наёмников: Донецкая группировка ВСУ обескровлена из-за боёв с "Югом"
Войска России уничтожили до 260 солдат и наёмников ВСУ на Донецком фронте
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки понесли значительные потери в живой силе и технике на Донецком фронте. В результате действий группировки Российской армии "Юг" здесь уничтожено 260 украинских военнослужащих и наёмников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск общие потери противника за сутки составили до 260 украинских военнослужащих и наёмников", — сказал Конашенков.
Кроме того, ВСУ лишились четырёх боевых машин пехоты, четырёх бронетранспортёров, двух боевых бронированных машин, шести автомобилей, четырёх пикапов и одной гаубицы Д-30.
А накануне украинская армия вновь понесла огромные потери на одном из самых кровавых направлений СВО: по данным Минобороны РФ, за день на Донецком направлении противник лишился более 340 человек, включая наёмников.