Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки понесли значительные потери в живой силе и технике на Донецком фронте. В результате действий группировки Российской армии "Юг" здесь уничтожено 260 украинских военнослужащих и наёмников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск общие потери противника за сутки составили до 260 украинских военнослужащих и наёмников", — сказал Конашенков.

Кроме того, ВСУ лишились четырёх боевых машин пехоты, четырёх бронетранспортёров, двух боевых бронированных машин, шести автомобилей, четырёх пикапов и одной гаубицы Д-30.