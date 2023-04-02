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2 апреля, 11:42

ВС РФ пресекли действия шести диверсионных групп ВСУ в Харьковской области и ЛНР

В ЛНР и Харьковской области российские военные пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Двуречная, Першотравневое и Синьковка Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп", — уточнил он.

ВС России пресекли две попытки разведки ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС России пресекли две попытки разведки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Ранее Лайф писал о том, что группировка "Запад" ВС РФ поразила на Купянском направлении живую силу и технику Вооружённых сил Украины.

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Илья Суриков
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