ВС РФ пресекли действия шести диверсионных групп ВСУ в Харьковской области и ЛНР

В ЛНР и Харьковской области российские военные пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Двуречная, Першотравневое и Синьковка Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп", — уточнил он.