ВС РФ пресекли действия шести диверсионных групп ВСУ в Харьковской области и ЛНР
В ЛНР и Харьковской области российские военные пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Двуречная, Першотравневое и Синьковка Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп", — уточнил он.
Ранее Лайф писал о том, что группировка "Запад" ВС РФ поразила на Купянском направлении живую силу и технику Вооружённых сил Украины.
VK / Минобороны России