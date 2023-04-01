Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Купянском направлении
ВС РФ уничтожили до 50 украинских силовиков и гаубицу Д-30 на Купянском направлении
Группировка "Запад" ВС РФ поразила на Купянском направлении живую силу и технику Вооружённых сил Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Украины генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и одну гаубицу Д-30", — доложил он.
Так, наши военные поразили живую силу и технику ВСУ в районах сёл Табаевка и Синьковка Харьковской области, а также посёлка Новосёловское ЛНР.
Ранее российские военные уничтожили до 110 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Также ВС РФ ликвидировали один бронетранспортёр и пять боевых бронированных машин.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ