Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Купянском направлении

Группировка "Запад" ВС РФ поразила на Купянском направлении живую силу и технику Вооружённых сил Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Украины генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и одну гаубицу Д-30", — доложил он.

Так, наши военные поразили живую силу и технику ВСУ в районах сёл Табаевка и Синьковка Харьковской области, а также посёлка Новосёловское ЛНР.