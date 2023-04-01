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Опубликовано 1 апреля 2023, 12:46

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ уничтожили до 50 украинских силовиков и гаубицу Д-30 на Купянском направлении

Группировка "Запад" ВС РФ поразила на Купянском направлении живую силу и технику Вооружённых сил Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Украины генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и одну гаубицу Д-30", — доложил он.

Так, наши военные поразили живую силу и технику ВСУ в районах сёл Табаевка и Синьковка Харьковской области, а также посёлка Новосёловское ЛНР.

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Ранее российские военные уничтожили до 110 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Также ВС РФ ликвидировали один бронетранспортёр и пять боевых бронированных машин.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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