Вооружённые силы России пресекли попытки разведки украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки "Восток".

Вместе с тем наши военные отразили на Южно-Донецком направлении комбинированные ракетные удары двумя снарядами РСЗО HIMARS и тремя — "Смерч". Их уничтожили расчёты ЗРК С-300, "Бук". Также зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ" и "Стрела-10" сбили два БПЛА "Валькирия" и ещё столько же "Фурий". Кроме того, в районе села Зализничное Одесской области в рамках контрбатарейной борьбы удалось уничтожить гаубицу ВСУ с помощью расчёта САУ "Мста".