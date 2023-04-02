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2 апреля, 10:57

ВС России пресекли две попытки разведки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Вооружённые силы России пресекли попытки разведки украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки "Восток".

"Подразделениями группировки "Восток" сорваны две попытки проведения противником разведки боем передовых позиций наших войск, уничтожена разведгруппа. Ликвидировано до 20 боевиков", — говорится в сообщении.

Вместе с тем наши военные отразили на Южно-Донецком направлении комбинированные ракетные удары двумя снарядами РСЗО HIMARS и тремя — "Смерч". Их уничтожили расчёты ЗРК С-300, "Бук". Также зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ" и "Стрела-10" сбили два БПЛА "Валькирия" и ещё столько же "Фурий". Кроме того, в районе села Зализничное Одесской области в рамках контрбатарейной борьбы удалось уничтожить гаубицу ВСУ с помощью расчёта САУ "Мста".

"На Запорожском направлении пресечена попытка вывода ДРГ в тыл наших войск, уничтожены пять боевиков. Огнём из стрелкового оружия сбит БПЛА "Лелека", — добавили в ведомстве.

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Ранее сообщалось, что ВКС РФ сбили украинский самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 в ДНР.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Светлана Оперук
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