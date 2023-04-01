ВКС РФ сбили украинский самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 в ДНР

Воздушно-космические силы РФ сбили украинский самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8. Это произошло в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Коптево Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. Также в районе населённого пункта Нововасилевка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолёт Ми-8", — уточнил он.