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31 марта, 13:03

Армия России уничтожила склад топлива ВСУ в Херсонской области

Российские силовики уничтожили склад топлива украинских военнослужащих в Херсонской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны", — доложил он.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что в течение суток российские войска поразили 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику — в 76 районах.

Войска РФ уничтожили более 100 военных ВСУ на двух направлениях

Войска РФ уничтожили более 100 военных ВСУ на двух направлениях

Ранее сообщалось, что войска России уничтожили до 260 солдат и наёмников ВСУ на Донецком фронте. Противник также лишился четырёх боевых машин пехоты.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Светлана Оперук
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