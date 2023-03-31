Армия России уничтожила склад топлива ВСУ в Херсонской области

Российские силовики уничтожили склад топлива украинских военнослужащих в Херсонской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны", — доложил он.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что в течение суток российские войска поразили 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику — в 76 районах.