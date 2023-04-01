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1 апреля, 12:46

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области ВС РФ в ходе спецоперации уничтожили склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны", — указал он.

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Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили более 100 украинских военных на двух направлениях: до 85 человек на Краснолиманском и до 30 на Херсонском.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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