Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области ВС РФ в ходе спецоперации уничтожили склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили более 100 украинских военных на двух направлениях: до 85 человек на Краснолиманском и до 30 на Херсонском.