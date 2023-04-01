ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 апреля 2023, 12:46
3845

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области ВС РФ в ходе спецоперации уничтожили склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны", — указал он.

Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска высокоточных боеприпасов для обеспечения ВС РФ
Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска высокоточных боеприпасов для обеспечения ВС РФ

Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили более 100 украинских военных на двух направлениях: до 85 человек на Краснолиманском и до 30 на Херсонском.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Игорь Конашенков
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar