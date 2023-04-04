ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 апреля 2023, 06:25
15951

Рогов посоветовал Зеленскому готовить план Б. От слова "бежать"

Рогов призвал Зеленского не заниматься самовнушением об успешном "наступлении" и бежать из страны

Президента Украины Владимира Зеленского призвали перестать заниматься самовнушением об успешном "контрнаступлении" ВСУ и готовить план Б — бежать из страны. Такой совет ему дал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Зеленскому пора не заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении, забыть о нём и готовить для себя план Б, где "Б" — от слова "бежать", — цитирует Рогова РИА "Новости".

Он добавил, что украинский президент занимается аутотренингом, пытаясь убедить всех в том, насколько он "страшен, опасен и серьёзен", тем временем теряя контроль за очередным городом.

Лукашенко: Возможное контрнаступление Киева перечеркнёт возможность мирных переговоров
Лукашенко: Возможное контрнаступление Киева перечеркнёт возможность мирных переговоров

А ранее сам Зеленский пожаловался, говоря о невозможности контрнаступления Киева — всё из-за нехватки вооружения. А его бывший советник Алексей Арестович считает, что контрнаступление ВСУ обернётся огромными потерями.

BannerImage

Телеграм-канал Zelenskiy / Official

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar