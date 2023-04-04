Рогов посоветовал Зеленскому готовить план Б. От слова "бежать"
Рогов призвал Зеленского не заниматься самовнушением об успешном "наступлении" и бежать из страны
Президента Украины Владимира Зеленского призвали перестать заниматься самовнушением об успешном "контрнаступлении" ВСУ и готовить план Б — бежать из страны. Такой совет ему дал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Зеленскому пора не заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении, забыть о нём и готовить для себя план Б, где "Б" — от слова "бежать", — цитирует Рогова РИА "Новости".
Он добавил, что украинский президент занимается аутотренингом, пытаясь убедить всех в том, насколько он "страшен, опасен и серьёзен", тем временем теряя контроль за очередным городом.
Телеграм-канал Zelenskiy / Official