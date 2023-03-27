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Регион
Опубликовано 27 марта 2023, 19:08
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Арестович предрёк ВСУ "море крови" при попытке контрнаступления

Арестович заявил, что наступление ВСУ приведёт к большим потерям без дальнобойных орудий

Контрнаступление Вооружённых сил Украины обернётся огромными потерями, если Запад не предоставит Киеву дальнобойное вооружение. Об этом в эфире телеканала LRT Television заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Отрывок интервью опубликован в его telegram-канале.

"Если мы будем иметь такие средства, то сможем успешно наступать даже не очень подготовленными войсками. В противном случае даже подготовленная пехота будет лить море крови", — сказал Арестович.

При этом, по словам экс-советника офиса Зеленского, на данный момент о поставках дальнобойного вооружения Киеву речь не идёт. Пока можно лишь говорить о принятии новых решений на саммите НАТО в литовском Вильнюсе, который пройдёт 11–12 июля.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные сорвали наступление ВСУ в районе Орехова в Запорожской области. Так, наши бойцы нанесли превентивный массированный удар по выявленным позициям противника. В результате были уничтожены места расположения личного состава и склады с боеприпасами, военной техникой и топливом.

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Telegram / O_Arestovich_official

Наталья Исакова
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