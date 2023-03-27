Арестович предрёк ВСУ "море крови" при попытке контрнаступления

Контрнаступление Вооружённых сил Украины обернётся огромными потерями, если Запад не предоставит Киеву дальнобойное вооружение. Об этом в эфире телеканала LRT Television заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Отрывок интервью опубликован в его telegram-канале.

"Если мы будем иметь такие средства, то сможем успешно наступать даже не очень подготовленными войсками. В противном случае даже подготовленная пехота будет лить море крови", — сказал Арестович.

При этом, по словам экс-советника офиса Зеленского, на данный момент о поставках дальнобойного вооружения Киеву речь не идёт. Пока можно лишь говорить о принятии новых решений на саммите НАТО в литовском Вильнюсе, который пройдёт 11–12 июля.