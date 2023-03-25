Российские военные в районе города Орехова Запорожской области сорвали готовящееся наступление Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он уточнил, что наши военные нанесли превентивный массированный удар по выявленным позициям противника. Были поражены места расположения личного состава и склады с боеприпасами, военной техникой и топливом.

"Всего было поражено около 25 целей. Количество убитых и раненых, по самым скромным подсчётам, превысило 550 боевиков штурмовых подразделений ВСУ. Это очень большие одномоментные потери на Запорожском направлении", — рассказал Рогов РИА "Новости".

По его словам, наступление ВСУ хотели приурочить к саммиту Евросоюза 23–24 марта. ЕС в те дни рассматривал вопрос военной помощи Украине. Теперь же обезвреженная украинская группировка, как отметил Рогов, "зализывает раны, проводит перегруппировку, доукомплектование, подсчитывает ущерб, убытки и определяет необходимые новые резервы бронетехники". Он также указал на то, что киевские власти вряд ли откажутся от дальнейших попыток наступления в Запорожской области и, скорее всего, будут стараться вскрыть линию обороны, бросая войска в разведку боем.

"До этого все попытки разведки боем закончились для боевиков Зеленского крахом, а для многих из них стали последними", — подчеркнул Рогов.