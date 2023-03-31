Лукашенко: Возможное контрнаступление Киева перечеркнёт возможность мирных переговоров
Возможное контрнаступление Киева крайне опасно, оно перечеркнёт все надежды на переговорный процесс и приведёт к эскалации конфликта. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Сейчас много разговоров о контрнаступлении ВСУ. На мой взгляд, это чрезвычайно опасно. Это худшее, что возможно в нынешних условиях. Потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс и приведёт к необратимой эскалации конфликта", — сказал глава государства, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.
Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перегруппировки войск. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана использовать всю мощь армии, подчеркнул он.
t.me / V_Zelenskiy_official