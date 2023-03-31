Лукашенко: Возможное контрнаступление Киева перечеркнёт возможность мирных переговоров

"Сейчас много разговоров о контрнаступлении ВСУ. На мой взгляд, это чрезвычайно опасно. Это худшее, что возможно в нынешних условиях. Потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс и приведёт к необратимой эскалации конфликта", — сказал глава государства, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.