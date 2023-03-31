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31 марта, 08:32

Лукашенко предложил прекратить бои на Украине и объявить перемирие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перегруппировки войск.

Лукашенко предложил прекратить бои на Украине и объявить перемирие. Видео © телеканал "Беларусь 1"

"Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана использовать всю мощь армии", — заявил он в послании к белорусскому народу и парламенту.

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А ранее, ещё в январе, Лукашенко рассказал, что Киев предлагал Минску заключить пакт о ненападении, параллельно с этим продолжая готовить боевиков, которые несут потенциальную угрозу Белоруссии. Один из таких диверсантов позже пытался вывести из строя российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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