Лукашенко предложил прекратить бои на Украине и объявить перемирие

"Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана использовать всю мощь армии", — заявил он в послании к белорусскому народу и парламенту.