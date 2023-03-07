Уничтожить российский "летающий радар" в Белоруссии пытался завербованный Киевом "айтишник"
Лукашенко: Диверсию на аэродроме в Белоруссии пытался устроить завербованный Киевом россиянин
Диверсию на аэродроме Мачулищи в отношении самолёта ВКС РФ А-50 устроил россиянин с украинским паспортом, который был завербован спецслужбами Незалежной в 2014 году. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014-м вроде году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", — заявил Лукашенко, слова которого приводит БелТА.
По словам белорусского лидера, для диверсии были задействованы самые высокие технологии, а соответствующее для этого обучение заняло несколько месяцев. После прохождения подготовки он был направлен в Белоруссию.
"Что с лицом, экстремисты?": В Белоруссии показали новое видео с якобы повреждённым "летающим радаром"
Напомним, ранее в ряде белорусских СМИ появились сообщения о том, что на аэродроме Мачулищи якобы был повреждён самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России. Однако позже белорусское телевидение и Минобороны Белоруссии показали кадры с исправным "летающим радаром". Сегодня, 7 марта, Александр Лукашенко заявил о задержании сотрудника украинских спецслужб, который причастен к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи.
ТАСС / Ладислав Карпов