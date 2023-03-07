Уничтожить российский "летающий радар" в Белоруссии пытался завербованный Киевом "айтишник"

Диверсию на аэродроме Мачулищи в отношении самолёта ВКС РФ А-50 устроил россиянин с украинским паспортом, который был завербован спецслужбами Незалежной в 2014 году. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014-м вроде году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", — заявил Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

По словам белорусского лидера, для диверсии были задействованы самые высокие технологии, а соответствующее для этого обучение заняло несколько месяцев. После прохождения подготовки он был направлен в Белоруссию.