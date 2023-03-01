В Белоруссии показали видео с исправным российским "летающим радаром"
МО Белоруссии: Самолёт А-50 ВКС РФ находится на дежурстве на аэродроме Мачулищи
Министерство обороны Белоруссии опубликовало видео с российским самолётом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Воздушно-космических сил России. В ведомстве отметили, что воздушное судно находится на дежурстве на аэродроме Мачулищи под Минском.
Самолёт А-50 ВКС РФ на дежурстве на аэродроме Мачулищи, Белоруссия. Видео © Telegram / МО Республики Беларусь
"Российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на дежурстве в аэропорту Мачулищи", — говорится в сообщении ведомства.
На опубликованном видео А-50 ВКС РФ показан без каких-либо повреждений. Ранее в ряде белорусских и российских онлайн-СМИ появились сообщения о том, что этот самолёт якобы был повреждён на аэродроме Мачулищи. Затем белорусское телевидение показало кадры с исправным российским "летающим радаром".
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии назвал фейковыми сообщения о перестрелке на границе с Украиной. В Минске заявили, что "тиражируемая экстремистами информация не имеет ничего общего с действительностью".
Telegram / МО Республики Беларусь