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26 февраля, 18:41

Белоруссия опровергла информацию о перестрелке на границе с Украиной

Госпогранкомитет Белоруссии опроверг фейк о перестрелке на границе с Украиной

<p>Обложка © Госпогранкомитет Белоруссии</p>

Обложка © Госпогранкомитет Белоруссии

Государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг фейковую информацию о перестрелке на границе с Украиной, которая якобы произошла 25 февраля. Там подчеркнули, что никаких инцидентов с применением оружия на рубежах страны не было.

"Ряд источников в сети Интернет, в первую очередь деструктивной направленности, распространяет со ссылкой на украинские ресурсы сообщения о якобы имевшей место 25 февраля текущего года перестрелке на участке границы с Украиной. Тиражируемая экстремистами информация не имеет ничего общего с действительностью. Никаких инцидентов с применением оружия не было, пограничные наряды огонь не открывали", — уточнили в ведомстве.

Госпогранкомитет отметил, что пограничники продолжают нести службу в местах постоянной дислокации. В ведомстве настоятельно призвали пользоваться только официальными, проверенными и достоверными источниками информации, а также не поддаваться на провокации и вбросы.

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А ранее стало известно, что КГБ Белоруссии задержал более десяти сотрудников силовых ведомств и госслужащих, которые были завербованы иностранными спецслужбами.

Андрей Бражников
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