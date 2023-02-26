Белоруссия опровергла информацию о перестрелке на границе с Украиной

Государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг фейковую информацию о перестрелке на границе с Украиной, которая якобы произошла 25 февраля. Там подчеркнули, что никаких инцидентов с применением оружия на рубежах страны не было.

"Ряд источников в сети Интернет, в первую очередь деструктивной направленности, распространяет со ссылкой на украинские ресурсы сообщения о якобы имевшей место 25 февраля текущего года перестрелке на участке границы с Украиной. Тиражируемая экстремистами информация не имеет ничего общего с действительностью. Никаких инцидентов с применением оружия не было, пограничные наряды огонь не открывали", — уточнили в ведомстве.

Госпогранкомитет отметил, что пограничники продолжают нести службу в местах постоянной дислокации. В ведомстве настоятельно призвали пользоваться только официальными, проверенными и достоверными источниками информации, а также не поддаваться на провокации и вбросы.