КГБ Белоруссии вычислил среди силовиков и госслужащих более 10 шпионов

Комитет государственной безопасности Белоруссии с начала года задержал более десяти сотрудников силовых ведомств и госслужащих, которые были завербованы иностранными спецслужбами. Об этом сообщил председатель КГБ Иван Тертель.

"С учётом агрессивной деятельности иностранных спецслужб по проникновению в силовые структуры и государственный аппарат, к слову сказать, с начала года КГБ задержано более десяти предателей, и значительного ущерба, наносимого национальным интересам, обстановка требует принятия комплексных мер по нейтрализации данных угроз", — приводит его слова БелТА.

Тертель подчеркнул, что КГБ фиксирует резкую активизацию деятельности западных спецслужб против республики. Их целью является вербовка лиц, которые имеют возможность добывать информацию закрытого характера, сотрудников силовых ведомств и служащих государственного аппарата.