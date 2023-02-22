КГБ Белоруссии вычислил среди силовиков и госслужащих более 10 шпионов
КГБ Белоруссии сообщил о задержании более 10 предателей среди силовиков и госслужащих
Комитет государственной безопасности Белоруссии с начала года задержал более десяти сотрудников силовых ведомств и госслужащих, которые были завербованы иностранными спецслужбами. Об этом сообщил председатель КГБ Иван Тертель.
"С учётом агрессивной деятельности иностранных спецслужб по проникновению в силовые структуры и государственный аппарат, к слову сказать, с начала года КГБ задержано более десяти предателей, и значительного ущерба, наносимого национальным интересам, обстановка требует принятия комплексных мер по нейтрализации данных угроз", — приводит его слова БелТА.
Тертель подчеркнул, что КГБ фиксирует резкую активизацию деятельности западных спецслужб против республики. Их целью является вербовка лиц, которые имеют возможность добывать информацию закрытого характера, сотрудников силовых ведомств и служащих государственного аппарата.
Ранее Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье агента Службы безопасности Украины, присланного при поддержке Польши и Латвии. Для осуществления террористической деятельности под видом беженца из Латвии его направили в Россию для получения гражданства.
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