Госпогранслужба Украины расширит заминированную полосу у границ с РФ и Белоруссией
Госпогранслужба Украины в телеграм-канале сообщила о расширении минного поля на границах страны с Россией и Белоруссией до двух километров.
"Полоса вдоль украино-российской и украино-белорусской границ увеличится до двух километров в ширину. Практически это будет заминированная территория", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Верховной раде утвердили вопрос о привлечении бойцов ВСУ, Нацгвардии и местной полиции к выполнению обязанностей пограничников.
Обложка ©
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka