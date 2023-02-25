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25 февраля, 09:56

Госпогранслужба Украины расширит заминированную полосу у границ с РФ и Белоруссией

Госпогранслужба Украины в телеграм-канале сообщила о расширении минного поля на границах страны с Россией и Белоруссией до двух километров.

"Полоса вдоль украино-российской и украино-белорусской границ увеличится до двух километров в ширину. Практически это будет заминированная территория", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Верховной раде утвердили вопрос о привлечении бойцов ВСУ, Нацгвардии и местной полиции к выполнению обязанностей пограничников.

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ВСУ роют окопы в лесу у границы с Белоруссией

Ранее Лайф сообщал, что 40% территории Украины заминировано, что позволило Незалежной "возглавить" соответствующий список стран мира.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Артур Белкин
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