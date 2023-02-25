Госпогранслужба Украины расширит заминированную полосу у границ с РФ и Белоруссией

Госпогранслужба Украины в телеграм-канале сообщила о расширении минного поля на границах страны с Россией и Белоруссией до двух километров.

"Полоса вдоль украино-российской и украино-белорусской границ увеличится до двух километров в ширину. Практически это будет заминированная территория", — говорится в сообщении.