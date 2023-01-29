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29 января, 11:48

Украина стала самой заминированной страной в мире

Sky News: Более 40% всей территории Украины заминировано

Украина стала самой заминированной страной в мире. По данным экспертов, оказалось заминировано более 40% всей территории Незалежной. Об этом передаёт британский телеканал Sky News.

"Загрязнение [минами] огромно. Это даже нельзя сравнить с Сирией или Афганистаном", — рассказала представитель британской неправительственной организации Mines Advisory Group Катерина Темплтон.

Речь идёт о противотанковых, противопехотных минах, минах-ловушках, а также о неразорвавшихся и кассетных боеприпасах.

Украинскую БМП уничтожила мина, установленная ВСУ против российских военных

Украинскую БМП уничтожила мина, установленная ВСУ против российских военных

Ранее на Украине даже заявили о минировании границы с Белоруссией. Как сообщал глава Администрации Ровенской области Виталий Коваль, речь идёт обо всём пограничном периметре. А на севере области проходят работы по строительству инженерных и фортификационных сооружений, противотанковых рвов для защиты.

Обложка ©

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Николь Вербер
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