Украина стала самой заминированной страной в мире. По данным экспертов, оказалось заминировано более 40% всей территории Незалежной. Об этом передаёт британский телеканал Sky News.

"Загрязнение [минами] огромно. Это даже нельзя сравнить с Сирией или Афганистаном", — рассказала представитель британской неправительственной организации Mines Advisory Group Катерина Темплтон.

Речь идёт о противотанковых, противопехотных минах, минах-ловушках, а также о неразорвавшихся и кассетных боеприпасах.