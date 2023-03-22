Лукашенко счёл передачу ВСУ снарядов с ураном толчком к "страшному уроку" для всей Земли

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о возможных последствиях поставки Украине снарядов с низкообогащённым ураном, о чём ранее заявили в Великобритании.

"Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко отходить в сторону", — цитирует главу государства Belta.

Лукашенко добавил, что Россия обязательно отреагирует, как только хотя бы один такой снаряд взорвётся на позициях её армии. Президент напомнил, что у Москвы есть не только обеднённый уран, а значит, "ответ будет страшным для всей планеты уроком". Белорусский лидер посоветовал Западу прекратить эскалацию, а вместо этого ориентироваться на предложения о мире.