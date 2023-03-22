Лукашенко счёл передачу ВСУ снарядов с ураном толчком к "страшному уроку" для всей Земли
Президент Белоруссии Лукашенко допустил, что Москва поставит Минску боеприпасы с настоящим ураном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о возможных последствиях поставки Украине снарядов с низкообогащённым ураном, о чём ранее заявили в Великобритании.
"Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко отходить в сторону", — цитирует главу государства Belta.
Лукашенко добавил, что Россия обязательно отреагирует, как только хотя бы один такой снаряд взорвётся на позициях её армии. Президент напомнил, что у Москвы есть не только обеднённый уран, а значит, "ответ будет страшным для всей планеты уроком". Белорусский лидер посоветовал Западу прекратить эскалацию, а вместо этого ориентироваться на предложения о мире.
Напомним, замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что королевство передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Подобные снаряды Вашингтон использовал при бомбардировке Югославии, сбросив на территорию страны свыше 40 тысяч бомб. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал намерение Британии ещё одной пройденной ступенькой.