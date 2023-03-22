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22 марта, 10:13

Лукашенко счёл передачу ВСУ снарядов с ураном толчком к "страшному уроку" для всей Земли

Лукашенко предупредил о страшном уроке для Земли в случае поставок снарядов с ураном Киеву

<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Алексей Никольский</p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о возможных последствиях поставки Украине снарядов с низкообогащённым ураном, о чём ранее заявили в Великобритании.

"Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко отходить в сторону", — цитирует главу государства Belta.

Лукашенко добавил, что Россия обязательно отреагирует, как только хотя бы один такой снаряд взорвётся на позициях её армии. Президент напомнил, что у Москвы есть не только обеднённый уран, а значит, "ответ будет страшным для всей планеты уроком". Белорусский лидер посоветовал Западу прекратить эскалацию, а вместо этого ориентироваться на предложения о мире.

Британское движение CND выступило против поставок Украине боеприпасов с обеднённым ураном

Британское движение CND выступило против поставок Украине боеприпасов с обеднённым ураном

Напомним, замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что королевство передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Подобные снаряды Вашингтон использовал при бомбардировке Югославии, сбросив на территорию страны свыше 40 тысяч бомб. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал намерение Британии ещё одной пройденной ступенькой.

Татьяна Миссуми
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