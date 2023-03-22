Британское движение CND выступило против поставок Украине боеприпасов с обеднённым ураном

Эксперты утверждают, что радиоактивная и ядовитая пыль может попасть в лёгкие, что неизбежно приведёт к серьёзным заболеваниям даже у людей, которые в перспективе будут проживать на территориях, где применялись такие снаряды. Об этом свидетельствует статистика резкого роста заболеваемости различными видами онкологии, в том числе раком груди и лимфомой, после того, как боеприпасы с обеднённым ураном применялись в Ираке в 1991 и 2003 годах, а также на Балканах в 1990-е годы.