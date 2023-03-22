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Опубликовано 22 марта 2023, 09:21

Британское движение CND выступило против поставок Украине боеприпасов с обеднённым ураном

Британское движение CND (Campaign for Nuclear Disarmament), выступающее за ядерное разоружение стран, раскритиковало решение Лондона поставить Украине бронебойные снаряды с обеднённым ураном. Об этом в среду сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение, размещённое на сайте организации.

"Мы осуждаем этот шаг, поскольку это представляет катастрофу для окружающей среды и здоровья людей, которые переживают этот конфликт", — говорится в тексте обращения.

Эксперты утверждают, что радиоактивная и ядовитая пыль может попасть в лёгкие, что неизбежно приведёт к серьёзным заболеваниям даже у людей, которые в перспективе будут проживать на территориях, где применялись такие снаряды. Об этом свидетельствует статистика резкого роста заболеваемости различными видами онкологии, в том числе раком груди и лимфомой, после того, как боеприпасы с обеднённым ураном применялись в Ираке в 1991 и 2003 годах, а также на Балканах в 1990-е годы.

"К другим болезням, связанным с боеприпасами с обеднённым ураном, относят почечную недостаточность, нарушение работы нервной системы, болезнь лёгких и ухудшение репродуктивного здоровья", — отметили в CND.

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Ранее инициативу Британии поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном прокомментировал и президент Владимир Путин. По его словам, если это произойдёт, Россия будет вынуждена отреагировать. А министр обороны Сергей Шойгу назвал намерение Великобритании поставить Украине снаряды с обеднённым ураном ещё одной пройденной ступенькой.

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