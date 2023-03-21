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Опубликовано 21 марта 2023, 16:13
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Шойгу напомнил коллективному Западу, что "ступенек осталось не так много"

Министр обороны Шойгу предупредил об угрозе ядерного столкновения после заявлений Британии о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном

Министр обороны Сергей Шойгу назвал намерение Великобритании поставить Украине снаряды с обеднённым ураном ещё одной пройденной ступенькой. Об этом он заявил журналистам в кулуарах российско-китайских переговоров в Кремле.

Шойгу — о поставках снарядов с обеднённым ураном Украине. Видео © LIFE

"Здесь можно сказать только одно: ступенек-то не так много, пройдена ещё одна ступенька. Их остаётся всё меньше и меньше, поэтому стоит задуматься", — указал глава Минобороны.

Британия передаст Украине танки Challenger 2 и боеприпасы с обеднённым ураном
Британия передаст Украине танки Challenger 2 и боеприпасы с обеднённым ураном

Ранее инициативу Британии поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном прокомментировал и президент Владимир Путин. По его словам, если это произойдёт, Россия будет вынуждена отреагировать.

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LIFE

Марина Калегина
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