Шойгу напомнил коллективному Западу, что "ступенек осталось не так много"

Министр обороны Сергей Шойгу назвал намерение Великобритании поставить Украине снаряды с обеднённым ураном ещё одной пройденной ступенькой. Об этом он заявил журналистам в кулуарах российско-китайских переговоров в Кремле.

Шойгу — о поставках снарядов с обеднённым ураном Украине. Видео © LIFE

"Здесь можно сказать только одно: ступенек-то не так много, пройдена ещё одна ступенька. Их остаётся всё меньше и меньше, поэтому стоит задуматься", — указал глава Минобороны.