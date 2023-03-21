Шойгу напомнил коллективному Западу, что "ступенек осталось не так много"
Министр обороны Шойгу предупредил об угрозе ядерного столкновения после заявлений Британии о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном
Министр обороны Сергей Шойгу назвал намерение Великобритании поставить Украине снаряды с обеднённым ураном ещё одной пройденной ступенькой. Об этом он заявил журналистам в кулуарах российско-китайских переговоров в Кремле.
Шойгу — о поставках снарядов с обеднённым ураном Украине. Видео © LIFE
"Здесь можно сказать только одно: ступенек-то не так много, пройдена ещё одна ступенька. Их остаётся всё меньше и меньше, поэтому стоит задуматься", — указал глава Минобороны.
Ранее инициативу Британии поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном прокомментировал и президент Владимир Путин. По его словам, если это произойдёт, Россия будет вынуждена отреагировать.
LIFE