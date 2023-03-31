Лукашенко заявил, что на горизонте замаячила война с ядерными пожарами
На горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании к народу страны и парламенту. По мнению белорусского лидера, ядерного конфликта можно избежать лишь с помощью переговоров.
"Усилиями США и их сателлитов в стране развязана полномасштабная война до последнего украинца. На горизонте замаячила третья мировая с ядерными пожарами", — сказал Лукашенко.
Ранее Лайф писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перегруппировки войск.
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