Лукашенко заявил, что на горизонте замаячила война с ядерными пожарами

На горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании к народу страны и парламенту. По мнению белорусского лидера, ядерного конфликта можно избежать лишь с помощью переговоров.

"Усилиями США и их сателлитов в стране развязана полномасштабная война до последнего украинца. На горизонте замаячила третья мировая с ядерными пожарами", — сказал Лукашенко.