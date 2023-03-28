Песков: Путин и Лукашенко могут обсудить вопрос безопасности на Высшем госсовете в апреле

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят тему безопасности в апреле на заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Повестка дня ВГС прежде всего, конечно же, фокусируется на текущих актуальных вопросах развития нашего Союзного государства. Но при необходимости, конечно, там могут рассматриваться и вопросы, связанные с безопасностью. Тем более тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной", — уточнил представитель Кремля.

Такой ответ он дал на вопрос журналиста о двусторонних переговорах Путина и Лукашенко по вопросу хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии.