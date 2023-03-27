Захарова резко ответила на критику Запада по ядерному оружию в Белоруссии
Захарова назвала неадекватной реакцию Запада на решение по ядерному оружию в Белоруссии
У Москвы не может не вызывать недоумения реакция властей некоторых западных стран на решение России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила о "совместных ядерных миссиях", которые в течение многих лет реализует сам Запад.
"Неадекватная реакция ряда западных столиц на решения относительно развития нашего взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения. Похоже, озабоченность, выражаемая в этом контексте странами Запада, рассчитана на неосведомлённую аудиторию, которая не в курсе многолетних упражнений самозваных западных менторов в указанной области", — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ.
Она заявила о неоспоримых фактах, указывающих на введённую именно Западом концепции "совместных ядерных миссий", реализуемой несколько десятилетий. В рамках неё ядерное оружие США находится в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Военных этих стран обучают обращению с ядерным оружием и участию в его боевом применении.
Также Захарова напомнила о новом подходе США к вопросу о применении ядерного оружия. Там теперь говорят об "ограниченных сценариях" его использования.
"С озабоченностью отмечаем звучащие в последнее время призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе с продвижением соответствующей инфраструктуры к рубежам Союзного государства России и Белоруссии", — отметила Захарова.
Она добавила, что Россия все эти годы была максимально сдержана, призывала вернуть ядерное оружие США на территорию самих Штатов. Теперь же Москва оставляет за собой "право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и её союзников". В этой связи Захарова напомнила, что в нашем случае речь идёт о Союзном государстве, имеющем общую военную доктрину.
Как сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Комментируя это, в Пентагоне отметили, что власти США пока не видят оснований для корректировки размещения своих ядерных сил. А вот глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил новыми санкциями.
Telegram / MariaVladimirovnaZakharova