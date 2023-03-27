Захарова резко ответила на критику Запада по ядерному оружию в Белоруссии

У Москвы не может не вызывать недоумения реакция властей некоторых западных стран на решение России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила о "совместных ядерных миссиях", которые в течение многих лет реализует сам Запад.

"Неадекватная реакция ряда западных столиц на решения относительно развития нашего взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения. Похоже, озабоченность, выражаемая в этом контексте странами Запада, рассчитана на неосведомлённую аудиторию, которая не в курсе многолетних упражнений самозваных западных менторов в указанной области", — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ.

Она заявила о неоспоримых фактах, указывающих на введённую именно Западом концепции "совместных ядерных миссий", реализуемой несколько десятилетий. В рамках неё ядерное оружие США находится в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Военных этих стран обучают обращению с ядерным оружием и участию в его боевом применении.

Также Захарова напомнила о новом подходе США к вопросу о применении ядерного оружия. Там теперь говорят об "ограниченных сценариях" его использования.

"С озабоченностью отмечаем звучащие в последнее время призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе с продвижением соответствующей инфраструктуры к рубежам Союзного государства России и Белоруссии", — отметила Захарова.