Боррель пригрозил санкциями в случае размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии
Если Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии, то Евросоюз готов ввести новые санкции. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, размещение Минском у себя российского ядерного оружия можно расценить как угрозу европейской безопасности и эскалацию.
"Белоруссия ещё может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", — написал Боррель в Twitter.
Ранее Лайф писал о том, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
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