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26 марта, 15:28

Боррель пригрозил санкциями в случае размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии

Если Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии, то Евросоюз готов ввести новые санкции. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, размещение Минском у себя российского ядерного оружия можно расценить как угрозу европейской безопасности и эскалацию.

"Белоруссия ещё может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", — написал Боррель в Twitter.

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Ранее Лайф писал о том, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Обложка ©

Getty Images / Philipp von Ditfurth

Илья Суриков
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