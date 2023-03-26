Боррель пригрозил санкциями в случае размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии

Если Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии, то Евросоюз готов ввести новые санкции. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, размещение Минском у себя российского ядерного оружия можно расценить как угрозу европейской безопасности и эскалацию.

"Белоруссия ещё может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", — написал Боррель в Twitter.