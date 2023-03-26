Пентагон отреагировал на решение России по ядерным ракетам в Белоруссии

Власти США пока не видят оснований для того, чтобы корректировать размещение своих ядерных сил. Об этом заявили в пресс-службе Пентагона, комментируя решение России по просьбе властей Белоруссии разместить там тактическое ядерное оружие.

"Мы видели сообщения об этом объявлении России, будем продолжать следить за данной ситуацией. Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие", — говорится в распространённом Пентагоном заявлении.

Там добавили, что "по-прежнему привержены коллективной обороне альянса НАТО". Белый дом распространил аналогичное письменное сообщение.