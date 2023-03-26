Пентагон отреагировал на решение России по ядерным ракетам в Белоруссии
Пентагон не увидел оснований для корректировки размещения ядерных сил США
Власти США пока не видят оснований для того, чтобы корректировать размещение своих ядерных сил. Об этом заявили в пресс-службе Пентагона, комментируя решение России по просьбе властей Белоруссии разместить там тактическое ядерное оружие.
"Мы видели сообщения об этом объявлении России, будем продолжать следить за данной ситуацией. Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие", — говорится в распространённом Пентагоном заявлении.
Там добавили, что "по-прежнему привержены коллективной обороне альянса НАТО". Белый дом распространил аналогичное письменное сообщение.
Напомним, 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Он отметил, что лидер соседней страны Александр Лукашенко давно ставил вопрос об этом.
Wikipedia / David B. Gleason