Песков: Реакция Запада не повлияет на план РФ по размещению ядерного оружия в Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы РФ по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии не изменятся из-за реакции Запада.
"На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может", — отметил он.
Песков также сказал, что ему нечего добавить к заявлениям главы государства Владимира Путина.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Комментируя это, в Пентагоне отметили, что власти США пока не видят оснований для корректировки размещения своих ядерных сил. А вот глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил новыми санкциями, если Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии.