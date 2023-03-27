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27 марта, 09:55

Песков: Реакция Запада не повлияет на план РФ по размещению ядерного оружия в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы РФ по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии не изменятся из-за реакции Запада.

"На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может", — отметил он.

Песков также сказал, что ему нечего добавить к заявлениям главы государства Владимира Путина.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Комментируя это, в Пентагоне отметили, что власти США пока не видят оснований для корректировки размещения своих ядерных сил. А вот глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил новыми санкциями, если Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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